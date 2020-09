Haaltert en Ninove gaan samenwerken voor aanleg nieuwe fietspaden op Denderhoutembaan-Ninoofsesteenweg Claudia Van den Houte

04 september 2020

15u21 0 Haaltert Haaltert en Ninove gaan samenwerken om de fietspaden op de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem en de Denderhoutembaan in Ninove aan te pakken.

Haaltert zette op de jongste gemeenteraad het licht op groen voor de samenwerkingsovereenkomst, in Ninove was dat al gebeurd. Het is de bedoeling om samen de fietspaden én voetpaden te vernieuwen vanaf het Terlindenplein (deel Ninoofsesteenweg, Denderhoutem) tot de Poeldeniersweg (deel Denderhoutembaan, Ninove). “De rest van het traject leggen we in eigen beheer aan”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) in Ninove.

“Er zullen nieuwe, gescheiden fietspaden en voetpaden worden aangelegd, terwijl de rijbaan grotendeels behouden blijft”, vertelt zijn collega schepen Bart Welleman (N-VA) uit Haaltert. “Het licht werd nu op groen gezet om het dossier verder te behandelen. Een studiebureau zal onderzoeken wat er precies zal gebeuren en hoe. Daarna zal er een aannemer worden aangesteld en later moet er een bestek worden goedgekeurd. Ninove betaalt een deel en wij ook. Wij voorzien een budget van 800.000 euro”, aldus Welleman.

Hij vermoedt dat de nieuwe fiets- en voetpaden pas over zo’n twee jaar aangelegd zullen worden. “Alles moet altijd eerst door twee gemeenteraden, in Ninove en Haaltert, worden goedgekeurd.” Er zijn al jaren plannen voor nieuwe fietspaden op de Ninoofsesteenweg. “Maar ze moeten er komen nu. Iedereen staat er achter.”