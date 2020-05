Haaltenaars krijgen mondmasker tweede helft van mei in de bus Claudia Van den Houte

05 mei 2020

18u23 4 Haaltert De inwoners van Haaltert zullen hun mondmasker van de gemeente in de tweede helft van mei in de bus krijgen.

Het gemeentebestuur kondigde eerder al aan dat het een mondmasker aankoopt voor alle inwoners ouder dan twaalf jaar, én voor de leerkrachten en het gemeentepersoneel in Haaltert. De mondmaskers werden meteen besteld bij Think Pink. Door de aankoop bewust te doen bij Think Pink, steunt de gemeente ook het goede doel. Tachtig procent van de opbrengst van de aankoop gaat zo immers naar borstkankerpreventie.

Hoewel de mondmaskers meteen werden besteld, kunnen ze nog niet onmiddellijk worden geleverd. Heel wat lokale besturen en andere organisaties bestelden bij Think Pink. Bovendien was er lang een tekort aan mondmaskers, zowel in België als in het buitenland. De leveringstermijn bij Think Pink is 15 werkdagen na de administratieve afhandeling. De levering van de Haaltertse mondmaskers zal dus voor de tweede helft van mei zijn. Een precieze leveringsdatum is er nog niet.

Na de levering zullen de gemeentemedewerkers pakketjes maken per straat en per gezin. Vrijwilligers en medewerkers gaan die dan bus-aan-bus bedelen. De praktische uitwerking daarvan wordt momenteel nog bekeken.