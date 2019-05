Haaltenaars die ‘zitten’ of tellen tijdens verkiezingen krijgen cadeau Claudia Van den Houte

24 mei 2019

13u49 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert heeft een beloning voor haar inwoners die op zondag 26 mei gaan ‘zitten’ of tellen.

Enkele Haaltenaars hebben zich aangemeld na een vrijwilligersoproep, maar heel wat bijzitters, voorzitters en tellers staan niet echt te springen om die taak op zich te nemen. “Ook al is het een burgerplicht, toch willen we onze inwoners een bedankend schouderklopje geven”, vertelt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Dat doen we met een Haaltertse ‘Kadobon’ ter waarde van 15 euro. Ze kunnen de bon gebruiken bij één van de talrijke aangesloten Haaltertse handelaars. Zo is het een leuk extraatje voor de aanwezigen en stimuleren we onze lokale economie.” Na ontvangst van de aanwezigheidslijsten wordt iedereen schriftelijk op de hoogte gebracht wanneer de Kadobon kan afgehaald worden in het gemeentehuis.

Voor inwoners die werden opgeroepen, maar zondag niet opdagen, is er minder goed nieuws: zij riskeren boetes tot 400 euro.