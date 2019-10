Grote verkeershinder in Vorsinkbaan, Rosthoutweg en Brantegemstraat Claudia Van den Houte

01 oktober 2019

17u36 1 Haaltert Er wordt grote verkeershinder verwacht in de omgeving van de Keiberg.

Daar zijn er al sinds januari riolerings- en wegenwerken aan de gang. In de Vorsinkbaan is er momenteel tot en met 4 oktober geen doorgaand verkeer mogelijk tussen 6.30 en 17 uur. Tussen 10 en 18 oktober is er geen enkel doorgaand verkeer mogelijk. Ook in de Rosthoutweg kan niemand passeren van tot en met 4 oktober tussen 6.30 en 17 uur. Tussen 7 en 18 oktober is er geen enkel doorgaand verkeer mogelijk. In de Brantegemstraat worden vanaf 2 oktober de buizen en de putten geleverd. Tussen 6.30 en 17 uur kan het zijn dat een vrachtwagen aan het lossen is. Hierdoor kan de doorgang tijdelijk versperd worden (kan een uur duren). Vanaf 2 oktober wordt het kruispunt Keiberg opgebroken. Er is géén doorgang meer mogelijk. Vanaf 7 oktober starten de rioleringswerken in de Brantegemstraat vanaf het kruispunt met de Keiberg.

De werken aan de Keiberg gingen op 7 januari van start en zullen 16 maanden duren. Met deze werken willen Aquafin en de gemeente Haaltert een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Ekentstraat, Pontweg, Keiberg, Hoefstraat en Posthoutweg, samen met enkele zijstraten. Meer info via www.haaltert.be/product.aspx?id=1341.