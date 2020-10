Groepsaankoop stookolie zorgt voor historisch lage prijzen Claudia Van den Houte

07 oktober 2020

11u27 1 Haaltert De groepsaankoop die sp.a Haaltert organiseerde, leverde historisch lage prijzen op. In totaal bestelden 49 gezinnen samen 54.700 liter stookolie de voorbije week. Met de actie werd bijna 4.000 euro bespaard op de maximumprijs.

De veiling leverde een prijs op van 0,3328 euro per liter inclusief btw. Vorig jaar bedroeg de prijs met 0,6068 euro per liter bijna het dubbele. De dagprijs op 6 oktober 2020 bedraagt 0,4048 euro per liter voor een bestelling vanaf 2.000 liter en 0,4342 euro per liter voor een bestelling van minder dan 2.000 liter. Voor een bestelling van 1.000 liter bedraagt het voordeel ten opzichte van de dagprijs dus 101 euro en voor een bestelling van 2.000 liter is dat 144 euro. “Het succes van deze actie toont aan dat door samen groepsaankopen te doen we erin slagen de energieprijs aanzienlijk te verlagen”, klinkt het bij sp.a Haaltert.

Ook provinciaal organiseert sp.a groepsaankopen voor onder andere gas en elektriciteit, elektrische fietsen, zonnepanelen. Meer informatie via www.samensterker.be. Gezinnen met beperkte financiële middelen kunnen via het OCMW ook nog een beroep doen op het sociaal verwarmingsfonds (www.verwarmingsfonds.be).