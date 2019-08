Gezellige sfeer op eerste parkingconcert van deze zomer (en ook de herbruikbare bekers vallen in de smaak) Claudia Van den Houte

04 augustus 2019

12u57 2 Haaltert De organisatoren van Kèsken Zwingt blikken terug op een geslaagde eerste parkingconcert.

Chris Hageland, die al meer dan 30 jaar het beste van zichzelf geeft op de Gentse Feesten, mocht samen met zijn begeleidingsband BlueSkaai het eerste parkingconcert van deze zomer aftrappen op het Kerkplein in Kerksken. Nieuw dit jaar was dat er voor het eerst drank werd geschonken in herbruikbare bekers. Eerder meldden we al dat de organisatoren van Kèsken Zwingt een volledig gamma herbruikbare plastic bekers lieten maken met hun logo. Die werden best gesmaakt door de bezoekers: “Ze zijn veel beter dan de gewone plastic wegwerpbekertjes”, vond Kristof De Schepper. “Al drink ik wel nog het liefst van al uit een glas.”

De Parkingconcerten vinden elke vrijdag van augustus om 20.30 uur plaats op het Kerkplein. De toegang is gratis.