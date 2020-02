Gewonde bij vechtpartij voor dagbladhandel in Kerksken Koen Baten

20 februari 2020

18u30 0 Haaltert Bij een vechtpartij tussen verschillende personen is vanmiddag een gewonde gevallen in Kerksken. Het gevecht gebeurde open en bloot op straat vlak voor een dagbladhandel. Even werd er gedacht aan een overval, maar dat was niet het geval.

De vechtpartij vond plaats omstreeks 16.30 uur deze avond op het Kerkskendorp in Haaltert. Enkele personen gingen er elkaar te lijf. De politie bevestigd het gevecht, maar kan op dit moment niet in detail treden wat de reden was van de vechtpartij. Het hele gebeuren duurde slechts enkele minuten. Bij de vechtpartij raakte wel een iemand gewond. De persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.

Het is niet duidelijk of er iemand is gearresteerd.