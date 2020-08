Gemeenteraad komt maandag voor eerst in maanden opnieuw fysiek samen Claudia Van den Houte

30 augustus 2020

19u05 6 Haaltert Voor de gemeenteraadszitting van maandag 31 augustus komen de gemeenteraadsleden voor het eerst sinds februari opnieuw fysiek bij elkaar.

De voorbije maanden verliep de gemeenteraad via e-mail. Oppositiepartijen Vlaams Belang, Centrumlijst v Haaltert en Open & Liberaal hadden klacht ingediend bij de gouverneur tegen de gang van zaken omdat ze van mening waren dat op die manier niet alle raadsleden gehoord konden worden. Waarnemend gouverneur Didier Detollenaire antwoordde intussen dat vergaderen via e-mail wel tot de mogelijkheden behoorde, maar dat de gemeente Haaltert de plicht heeft om de lokale democratische principes maximaal toe te passen. Hij was van mening dat vergaderingen via videocall altijd de voorkeur moeten krijgen boven vergaderingen via e-mail en dat de optie om fysiek te vergaderen grondig onderzocht moest worden. Hij stelde dat het bestuur voor de vergadering van 31 augustus op zoek moest naar een betere en democratische manier van vergaderen.

Dat is intussen dus gebeurd: Maandag komt de gemeenteraad terug fysiek samen. “Dat gebeurt niet alleen op vraag van de gouverneur”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze (N-VA). “Persoonlijk vond ik via e-mail vergaderen niet ideaal, maar videovergaderen ook niet. We hebben fractievergaderingen via videocall gehouden, en daarbij word je hoorndol van al de geluiden. Niemand wist dat die tweede golf er zo snel zou komen. We dachten dat we maar enkele keren via e-mail zouden vergaderen”, aldus Loose, die benadrukt dat de manier van vergaderen en alle genomen beslissingen wel wettig zijn.

“Als oppositie hebben we meermaals om dit logische recht gevraagd, en gewezen naar voorbeelden in andere gemeenten en steden, maar helaas werd dit steeds genegeerd - zelfs weggelachen - waardoor we genoodzaakt waren andere stappen, hogerop, te zetten. Stappen die dus helemaal niet nodig waren”, aldus de Haaltertse oppositie, die meedeelt de gang van zaken te betreuren.

De gemeenteraad vindt maandag niet plaats in het gemeentehuis, maar in de nieuwe zaal ‘De Spot’ aan de muziekacademie in Denderhoutem. De nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Zo worden de afstandsregels uiteraard gerespecteerd. “Op de podiumvloer staan tafels waaraan dertien mensen kunnen zitten, die elk een individuele microfoon krijgen”, vertelt Looze. “De andere raadsleden worden verspreid in de zaal, waar er twee staanmicrofoons zullen zijn. Wie het woord wil, zal het woord krijgen en zal zich naar een staanmicrofoon moeten begeven. Iedereen krijgt een plaats toegewezen. Publiek is nog niet toegelaten, maar er worden steeds geluidsopnames gemaakt.”