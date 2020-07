Gemeentebestuur vraagt huisartsen om nieuwe coronagevallen te melden: “Gemeenten waar cijfers niet alarmerend zijn, krijgen nauwelijks info” Claudia Van den Houte

23 juli 2020

16u08 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert vraagt huisartsen om nieuwe coronagevallen te melden. Zo krijgt de gemeente correcte informatie en kan ze meteen gepaste maatregelen nemen.

De coronacijfers voor Haaltert vallen momenteel goed mee: de voorbije week werden er geen nieuwe besmettingen vastgesteld. De federale regering legt nu meer de verantwoordelijkheid bij de gemeentebesturen om lokale maatregelen te nemen, maar volgens het Haalterts bestuur krijgen gemeenten waarvan de cijfers momenteel niet alarmerend zijn, nauwelijks of geen informatie van de gewestelijke contact tracing. “Die informatie is nochtans noodzakelijk om tijdig en gericht actie te kunnen ondernemen. Het is immers de gemeente die bevoegd is om evenementen al dan niet toe te staan en om lokaal aangepaste maatregelen te nemen”, klinkt het.

“Daarom vragen we de huisartsen om het gemeentebestuur op de hoogte te brengen zodra er coronagevallen worden vastgesteld”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “Het gaat hierbij vanzelfsprekend niet om persoonsgegevens, maar wel over zaken als leeftijd, geslacht, wijk, deelname aan activiteiten en evenementen, en bezoek aan bepaalde horecazaken. Dat is precies de info die zal toelaten om in te grijpen.”

De veiligheidscel van het lokaal bestuur van Haaltert gaat ook overleggen met een vertegenwoordiging van de huisartsen hoe dit in de toekomst verder kan worden aangepakt.