Gemeente zet strijd in tegen verwaarloosde woningen en gebouwen: tot 6.000 euro belasting na jarenlange verwaarlozing Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

19u19 6 Haaltert De gemeente Haaltert pakt verwaarloosde woningen en gebouwen aan met een nieuw reglement en een belasting.

Eerder werd er al een reglement en belasting op leegstand ingevoerd. Nu riskeren eigenaars van een zwaar verwaarloosde woning of gebouw na een jaar een belasting te moeten betalen. “We willen vooral de verloedering in het straatbeeld tegengaan”, zegt schepen van ruimtelijke planning Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Een verwaarloosde woning is niet per definitie een leegstaande woning. Het reglement is alleen van toepassing bij zware vormen van verwaarlozing, wanneer er bijvoorbeeld een gevaar is voor de veiligheid. Het is de eigenaar of de zakelijk gerechtelijke die verantwoordelijk is voor de woning of het gebouw. Na vaststelling van de verwaarlozing krijgt hij of zij een brief waarin wordt gemeld dat de woning of het gebouw na twaalf maanden zal worden opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.”

Als de eigenaar zijn woning of gebouw niet aanpakt, zal hij na verloop van tijd een belasting moeten betalen. De heffing bedraagt 1.500 euro na één jaar in het register en loopt op tot maximaal 6.000 euro. “We krijgen veel klachten over verwaarloosde woningen of gebouwen, maar hadden geen juridische basis om er iets aan te doen. Voor de toekomst denken we ook na over een reglement voor verwaarloosde terreinen.”