Gemeente wil meer speelstraten en vereenvoudigt aanvraag Claudia Van den Houte

16 juni 2020

16u19 0 Haaltert Het gemeentebestuur wil nog meer speelstraten in Haaltert en heeft daarom de aanvraagprocedure vereenvoudigd.

Haaltenaars kunnen vragen om hun straat in de vakantie verkeersvrij te maken als speelstraat. De straat wordt dan tijdelijk en tijdens bepaalde uren afgesloten om de kinderen ongestoord te laten spelen. Ze blijft wel toegankelijk voor onder andere bewoners van de straat, mits ze stapvoets rijden. In Haaltert waren er de voorbije jaren slechts enkele speelstraten, maar het gemeentebestuur heeft het reglement aangepast. De belangrijkste verandering is dat speelstraten voortaan niet alleen meer in de zomervakantie mogelijk zijn, maar tijdens alle schoolvakanties.

Geen enquête nodig

Om een speelstraat aan te vragen, is er geen bewonersenquête meer nodig. “Vroeger waren er handtekeningen nodig van de helft van de bewoners van een straat. Daardoor konden er geen speelstraten worden ingericht in straten zonder bewoners, bijvoorbeeld zijstraten”, vertelt schepen van Verkeer Bart Welleman (N-VA). “We proberen om de aanvraag te versoepelen, zodat er meer speelstraten komen.” Zo werd ook het einduur voor speelstraten verlengd. Speelstraten zijn nu van kracht van 9 uur tot 21 uur. “In de zomer is het overdag vaak te warm om rond te lopen.” Verder valt ook de retributie voor het leveren van de signalisatie weg.

“Hopelijk zullen er hierdoor meer aanvragen voor speelstraten binnenkomen. Als dat niet het geval is, zullen we als gemeente zelf kijken om speelstraten aan te duiden.” Niet iedere straat komt in aanmerking als speelstraat. “Als ze deel uitmaakt van een busroute, is het bijvoorbeeld niet toegelaten. We bekijken elke aanvraag intern.” Wie een speelstraat inricht, kan de speelstraatkoffer van de spelotheek uitlenen. Daarin zit allerlei speelgoed om mee op straat te spelen, zoals een skateboard, kegeltjes voor een parcours, een werpbal, stoepkrijt, springelastieken, badmintonset voor kinderen, diabolo,...

Een speelstraat aanvragen kan via het e-loket van de gemeentelijke website op www.haaltert.be/e-loket.