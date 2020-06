Gemeente voert vanaf 1 juli algemeen parkeerverbod voor vrachtwagens in Claudia Van den Houte

10 juni 2020

10u43 11 Haaltert De gemeente Haaltert voert vanaf 1 juli een algemeen parkeerverbod in voor voertuigen van meer dan vijf ton. Ze wil zo de overlast aanpakken die geparkeerde vrachtwagens zouden veroorzaken.

Haaltert volgt daarmee het voorbeeld van Denderleeuw, dat in dezelfde politiezone zit en eerder al zo’n parkeerverbod voor vrachtwagens invoerde. “Het laatste jaar hebben we het aantal meldingen van bewoners over geparkeerde vrachtwagens of trekkers in woonkernen enorm zien stijgen”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). “Deze geparkeerde vrachtwagens of trekkers hebben een negatief effect op de verkeersveiligheid door onder meer de slechte zichtbaarheid en het beperken van een vlotte doorgang. Daardoor ontstaat er ook nog eens extra verkeers- en parkeerdruk in onze woonstraten. Bovendien veroorzaken veel van deze voertuigen extra slijtage aan de voetpaden en bermen waarop ze parkeren.”

Vrachtwagens van meer dan 7,5 ton mogen sowieso niet langer dan acht uur parkeren binnen de bebouwde kom. Dat is al wettelijk verboden, maar het was voor de lokale politie niet altijd eenvoudig om in te grijpen. Als de chauffeur zijn vrachtwagen bij wijze van spreken slechts 50 cm verplaatst, gaat er een nieuwe periode in. Op die manier is die wet moeilijk te handhaven.

Het gemeentebestuur koos daarom voor een algemeen parkeerverbod voor voertuigen meer dan 5 ton, zodat de politie onmiddellijk kan ingrijpen. “De verkeersleefbaarheid is een prioriteit, en lawaaihinder door warmdraaiende motoren bevordert het aangenaam wonen in Haaltert niet meteen. Door dit parkeerverbod zullen de negatieve effecten verdwijnen. Uiteraard is er wel een uitzondering voor aannemers die werken uitvoeren. Zij krijgen toelating om hun vrachtwagen aan de werf te parkeren indien er een vergunning inname openbaar domein is aangevraagd en de nummerplaat van de vrachtwagen mee is opgenomen. Ook dit zal in de toekomst beter gecontroleerd worden”, aldus Welleman.