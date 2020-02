Gemeente voert belasting in op tweede verblijven Claudia Van den Houte

11 februari 2020

19u37 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert heeft een belasting ingevoerd op tweede verblijven.

Een tweede verblijf is een woning die niet het hoofdverblijf is van de eigenaar of huurder en waar dus geen domicilie op geregistreerd staat, zoals onder meer vakantiewoning. Als een Haaltenaar bijvoorbeeld in het buitenland woont en daar gedomicilieerd is, maar een paar maanden per jaar naar ons land komt en daarvoor zijn woning in Haaltert heeft behouden, dan is die woning een tweede verblijf. Vanaf dit jaar wordt er een belasting van 800 euro per jaar aangerekend op een tweede verblijf. Tweede verblijven die nog niet geregistreerd zijn als tweede verblijf, kunnen op de leegstandslijst terechtkomen, waardoor de eigenaars dan een leegstandsheffing zullen moeten betalen. Wie een tweede verblijf heeft dat nog niet is geregistreerd, kan dat doen via www.haaltert.be/tweedeverblijf of aan de balie in het gemeentehuis.

