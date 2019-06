Gemeente test eenrichtingsverkeer in de Burg. E. De Sadeleerstraat en Windmolenstraat Claudia Van den Houte

07 juni 2019

16u14 0 Haaltert De gemeente Haaltert voert minstens tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Burg. E. De Sadeleerstraat in, van de N460 naar de Windmolenstraat. Het huidige eenrichtingsverkeer in de Windmolenstraat wordt omgekeerd.

Het gemeentebestuur wil nagaan of deze proefopstelling een oplossing biedt voor de verkeersproblemen in de buurt, na meldingen over overlast en onveilige situaties. Het voerde de proefopstelling in op advies van de Verkeerscommissie. Er werd een tijdelijk verkeersreglement opgemaakt. Er wordt verwacht dat de proefopstelling een positief effect zal hebben op de veiligheid voor fietsers en dat de verkeersleefbaarheid van de straten zal verbeteren. Na drie maanden wordt de proefopstelling geëvalueerd. De gemeente laat weten dat de buurtbewoners worden betrokken in de evaluatie.