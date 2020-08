Gemeente stelt opnieuw 50 gratis kattenbonnen ter beschikking voor sterilisatie huiskatten Claudia Van den Houte

13 augustus 2020

15u43 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert stelt vanaf 1 september opnieuw 50 gratis kattenbonnen ter waarde van 25 euro beschikbaar voor de castratie en sterilisatie van huiskatten.

Per gezin is er één bon verkrijgbaar, waarmee je terechtkan bij een dierenarts naar keuze. Op die manier vermijd je ongewenste nestjes kittens. Daarnaast is het ook verplicht om je kittens te castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud zijn en voor ze verkocht of weggeven worden. Zolang de voorraad strekt, kan je een bon afhalen in het gemeentehuis bij dienst Omgeving na afspraak via 053/85.86.00. Breng zeker je identiteitskaart mee.

Haaltert zet in op dierenwelzijn en daar hoort een diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem bij. Naast de kattenbonnen, zijn er ook de vangbakken waar zwerfkatten mee gevangen worden, waarna ze door een dierenarts behandeld worden en gecastreerd of gesteriliseerd. Katten die tam zijn, worden daarna via een asiel ter adoptie aangeboden. Katten die niet tam kunnen gemaakt worden, worden teruggezet. De zwerfkatten kunnen terecht in de schuilhuisjes, waarvan er in elke deelgemeente een staat. De gemeente voedert daar ook de zwerfkatten, zodat ze geen overlast bezorgen. Het bestuur roept op om de zwerfkatten niet zelf te voederen.

