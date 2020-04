Gemeente stelt inschrijvingsmoment opvang en kampen zomervakantie uit door coronavirus Claudia Van den Houte

17 april 2020

15u42 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert heeft beslist om de inschrijvingsmomenten voor kleuterwerking, speelpleinwerking, sportkampen en tienerkampen in de zomervakantie van eind april uit te stellen naar eind mei.

Voor de zomervakantie zijn de inschrijvingen voor de sportkampen en voor de opvang opgesplitst in twee momenten, een moment voor ‘groep 1' en een moment ‘groep 2'. Groep 1 omvat de kinderen waarvan één van de ouders gedomicilieerd is in Haaltert en groep 2 omvat voor De Pagadder, de kleuterwerking en de speelpleinwerking de kinderen die niet in Haaltert wonen, maar er wel naar school gaan, en voor de sportkampen iedereen, Haaltenaren en niet-Haaltenaren. Het inschrijvingsmoment voor de sportkampen vindt plaats op donderdag 28 mei om 18 uur voor groep 1 en op maandag 1 juni om 18 uur voor groep 2. Het inschrijvingsmoment voor de kleuter- en speelpleinwerking vindt plaats op donderdag 4 juni om 18 uur voor groep 1 en op maandag 8 juni om 18 uur voor groep 2. Inschrijven kan via www.zoemhaaltert.be. Meer info op www.haaltert.be/zoem.