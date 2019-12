Gemeente start opnieuw met ‘kippenproject’ Claudia Van den Houte

26 december 2019

18u51 2 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert start opnieuw met haar ‘kippenproject’.

Haaltertse gezinnen kunnen daarbij kippen kopen om in hun tuin te houden. Elk Haalterts gezin krijgt de kans om maximaal drie kippen aan te kopen tegen vier euro per kip. “Het zijn prima afvalverwerkers en ze geven je verse eitjes”, aldus de gemeente. Wie interesse heeft, kan zich inschrijven van 1 januari tot en met 28 februari 2020 aan de balie in het gemeentehuis, Hoogstraat 41. Betalen doe je bij inschrijving. In de loop van april zal je verwittigd worden wanneer je je kippen precies kan afhalen. Het afhalen zal in de loop van de maand mei gebeuren.