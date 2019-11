Gemeente start met proefopstelling voor project Boekent: Beernaardstraat deels enkel plaatselijk verkeer en Boekenstraat deels eenrichting Claudia Van den Houte

03 november 2019

12u52 0 Haaltert De gemeente Haaltert start op dinsdag 5 november met een proefopstelling in enkele straten, onder het project ‘Boekent’.

Het project komt er na een infomatievergadering op 24 september, waaruit een denktank ontstond om de verkeerssituatie van omgeving Boekent te bespreken en een voorstel voor een proefproject te doen naar het college van burgemeester en schepenen. In fase 1 zal de Beernaardstraat vanaf de kruispunten Beernaardstraat/Watervoorstraat en Beernaardstraat/Hollestraat enkel toegankelijk zijn voor plaatselijk verkeer, fietsers, bromfietsers en speed pedelecs. Verder gaat de Beernaardstraat over in een landbouwweg met doorgang voor fietsers, bromfietsers en speed pedelecs. Er zal een tractorsas komen ter hoogte van Beernaardstraat nummer 32. Deze opstelling zal twee weken uitgetest worden.

Alle maatregelen van fase 1 blijven behouden in fase 2. In fase 2 wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Boekentstraat vanaf kruispunt Boekentstraat/Mosveldstraat via Watervoorstraat tot N460. Deze opstelling zal vier weken uitgetest worden. De gemeente verwacht dat deze proefopstelling een gunstig effect zal hebben voor de veiligheid van fietsers en dat de verkeersleefbaarheid van omgeving Boekent zal verhogen. Deze proefopstelling nadien geëvalueerd worden. Alle buurtbewoners zullen betrokken worden in de evaluatie.