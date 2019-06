Gemeente start met opmaak kerkenbeleidsplan voor toekomst Haaltertse kerken Claudia Van den Houte

04 juni 2019

14u18 3 Haaltert De gemeente Haaltert is gestart met de opmaak van een kerkenbeleidsplan.

Gemeenten en kerkfabrieken moeten van de Vlaamse overheid een langetermijnvisie uitwerken over de kerkgebouwen op hun grondgebied. Het lokaal bestuur van Haaltert werkt daarvoor samen met het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) om samen met het centraal kerkbestuur (CKB), de kerkfabrieken, de pastorale ploeg en de bevolking een gedragen en positief toekomstverhaal voor de kerken van Haaltert, Denderhoutem, Kerksken en Heldergem uit te werken.

De volgende maanden zal er worden nagedacht over wat er mogelijk is en welke kerken bijvoorbeeld een neven- of een herbestemming kunnen krijgen. De gemeente doet een oproep aan de burgers om mee te denken over de toekomst van de kerken. Vragen of suggesties voor de startgroep mogen worden doorgestuurd naar kerkenbeleidsplan@haaltert.be. Inwoners kunnen hun idee ook in de brievenbus van het gemeentehuis of de pastorij, Bruulstraat 8, stoppen, met de vermelding ‘kerkenbeleidsplan’. Op woensdag 19 juni van 19 tot 21 uur kunnen de burgers in de St. Martinuskerk van Kerksken meedenken over de toekomst van de kerken.