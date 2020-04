Gemeente roept Haaltenaars op om foto te nemen “vanuit je kot” Claudia Van den Houte

10 april 2020

20u51 1 Haaltert De gemeente Haaltert lanceert de actie ‘Haaltert vanuit je kot’. Daarmee roept ze inwoners op om een foto te nemen en door te sturen.

De actie komt er naar aanleiding van het coronavirus en de maatregelen daarrond. De gemeente vraagt om een foto te nemen vanuit jouw raam, vanop je tuinbankje, van hoe rustig jouw straat is, van hoe mooi je tuin is in de lente of van een mooi plekje dat je tegenkwam tijdens je wandeling in de buurt. De foto kan je doormailen naar informatie@haaltert.be of doorsturen via de chat van de Facebook-pagina ‘Gemeente Haaltert’. De gemeente verzamelt de foto’s en publiceert ze vanaf dinsdag 14 april tot zolang we in ons kot moeten blijven op haar sociale media, en misschien ook in het infoblad of andere kanalen van het lokaal bestuur Haaltert. De afspraken over het gebruik van je foto’s zijn te vinden op www.haaltert.be/vanuitjekot.