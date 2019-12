Gemeente plant oproep naar brandweermannen voor mogelijke nieuwe brandweerkazerne in Ede Claudia Van den Houte

20 december 2019

18u39 4 Haaltert De gemeente Haaltert zal in haar infoblad een oproep doen naar vrijwillige brandweermannen, met het oog op de mogelijke komst van een brandweerkazerne in Ede.

Eerder was al bekend dat de Hulpverleningszone Zuid-Oost overweegt om een extra, maar beperkte brandweerpost te installeren in de buurt van het station van Ede. Dat zou de bescherming en aanrijtijd naar zowel Erpe-Mere als Haaltert fel moeten verbeteren. Op vraag van oppositieraadslid Nathalie Meganck (Centrumlijst) bevestigde burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) nog eens dat de piste voor een brandweerkazerne in Ede wordt onderzocht. “Al sinds de vorige legislatuur is er een onderzoek naar waar een kazerne het best gelokaliseerd kan worden”, aldus Baeyens. “We hebben ook al sinds dan geijverd voor een betere bescherming voor Haaltert. Men is aan het onderzoeken dat Ede een veel betere bescherming zou zijn en dat de brandweer veel sneller ter plaatse zou zijn.”

“Er zal twee maanden na elkaar een oproep verschijnen in het gemeentelijk infoblad over dat mensen zich kunnen kandidaat stellen als vrijwillige brandweerman, om mensen aan te trekken voor als er een brandweerpost zou komen.” Over waar precies in Ede de mogelijke brandweerkazerne zou kunnen komen, kon ze niets kwijt: “Er zijn een aantal opties.”

Wie interesse heeft om brandweerman te worden, kan voor meer info terecht op https://brandweer.be.