Gemeente plaatst bladkorven zodat inwoners stoep bladvrij kunnen houden Claudia Van den Houte

30 oktober 2019

10u26 1 Haaltert De gemeente Haaltert heeft op tal van verschillende plaatsen op haar grondgebied bladkorven geplaatst.

Het bestuur wil daarmee haar inwoners aanmoedigen om zoveel mogelijk zelf bladeren te verzamelen. “Bladeren kunnen de baan gevaarlijk glad maken voor fietsers en voetgangers en kunnen de riolering verstoppen”, klinkt het. “Elke inwoner, eigenaar of bewoner, staat in voor het proper houden van de berm of het voetpad en de greppel voor zijn woning. Bladeren van bomen in de straat die op je oprit of in je tuin beland zijn, mogen hier ook in. Tuinafval, bladeren van eigen bomen of zwerfvuil horen niet thuis in de bladkorf.”

De bladkorven staan op de begraafplaatsen, in de Hollestraat, het Deeskensveld, Topmolen, op het Bruulplein, op de groene parking in de Achterstraat, op de parking in de Bruulstraat naast de crèche, in Herenthout, in de Herenthoutdreef, in de hoek Middelkouter – Houtmarkt, in de Middelkouter, tussen IBO De Pagadder en Centrum De Kouter, in de Melkkouter, op het kaatsplein Terjoden en langs de Hallebaan.