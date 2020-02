Gemeente ontvangt bijna 10.000 subsidies voor veilige schoolomgevingen Claudia Van den Houte

12 februari 2020

20u28 2 Haaltert De gemeente Haaltert krijgt van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) 99.732,97 euro subsidies om te investeren in veilige schoolomgevingen.

De middelen worden onder andere gebruikt om een schoolstraat in te richten, fiets- en voetpaden opnieuw aan te leggen, markeringen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen en Octopuspalen en -beugels te plaatsen. “Lokale besturen zijn het best geplaatst om samen met schooldirecties te bekijken hoe ze de verkeersveiligheid voor de schoolgaande jeugd kunnen verhogen. Deze subsidie helpt in het nemen van maatregelen in de directe schoolomgeving”, zegt Lydia Peeters. Vorig jaar werd er al 1.546.708,20 miljoen euro aan subsidies voor veilige schoolomgevingen goedgekeurd, verspreid over vijftig gemeenten, voor 194 schoolomgevingen.