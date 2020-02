Gemeente nog op zoek naar kunstenaars voor nieuwe editie Kunstenroute Claudia Van den Houte

04 februari 2020

19u11 1 Haaltert De gemeente Haaltert is op zoek naar kunstenaars die willen deelnemen aan de Kunstenroute Haaltert 2020.

De nieuwe editie van de Kunstenroute zal plaatsvinden in de weekends van 31 mei en 1 juni, 6 en 7 juni, 13 en 14 juni. De adviesraad Cultuur en het Haaltertse gemeentebestuur organiseren de Kunstenroute al voor de zevende keer, na het succes van de vorige zes edities. Ze doen daarom een oproep naar Haaltertse kunstenaars om deel te nemen en tentoon te stellen tijdens de Kunstenroute. Zowel beeldende- als schilderkunst is welkom. Kunstenaars kunnen zich vóór 10 februari kandidaat stellen bij de dienst Cultuur, Hoogstraat 41 in Haaltert, via 053/85.86.34 of cultuur@haaltert.be, met vermelding van hun kunstvorm.