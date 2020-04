Gemeente last al haar activiteiten tot 3 mei af: ook opening nieuwe polyvalente zaal en jaarmarkt gaan niet door Claudia Van den Houte

06 april 2020

18u53 0 Haaltert Het gemeentebestuur van Haaltert heeft beslist om al haar activiteiten tot en met zondag 3 mei alvast af te lassen.

Onder meer de sportkampen en speelpleinwerking in de paasvakantie, buitenspeeldag, de officiële opening van de nieuwe polyvalente zaal in Denderhoutem, Erfgoeddag, de jaarmarkt in Denderhoutem, de kermissen in Ede en Denderhoutem en nog veel meer activiteiten worden afgelast. Voor een aantal evenementen zal een nieuwe datum gezocht worden, maar dat zal niet voor alle activiteiten mogelijk zijn. Als er evenementen later doorgaan, zal daar nog worden over gecommuniceerd. “We betreuren dat we deze mooie evenementen moeten afzeggen, maar de gezondheid van onze inwoners gaat voor”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

Een overzicht van de activiteiten die worden afgelast:

-Alle activiteiten van de bibliotheek zoals voorleesuurtjes, digicafés, filmclub, ...

-Activiteiten en openingsuren in de spelotheek

-Alle activiteiten van LDC Rustnbeetje

-De sportkampen en speelpleinwerking in de paasvakantie gaan niet door. Er wordt in de Pagadder noodopvang georganiseerd.

-Alle activiteiten van Huis van het Kind, waaronder de huiswerkklas en de vorming van 23 april.

-Infoavonden oprichting dorpsraden op 22 april, 29 april en 6 mei

-Buitenspeeldag op woensdag 22 april

-Sportelmixwandeling op 24 april

-Kunst in de Etalage vanaf 24 april

-Officiële opening nieuwe, polyvalente zaal in Denderhoutem op vrijdag 24 april

-Jaarmarkt en kermis Denderhoutem op 25-26-27 april

-Erfgoeddag op zondag 26 april (thema wordt doorgeschoven naar volgend jaar)

-Seniorennamiddag met tralali op 27 april

-Infoavond voor lokale ondernemers op 28 april

-Optreden Bert Kruismans op 29 april

-Concert Moed en Volharding op 30 april

-Kermis Ede op 1-2-3 mei

-Infosessie over meerjarenplan Haaltert op 7 mei wordt uitgesteld. Datum wordt nog bepaald.

-Sportelen@C op 19 mei werd reeds afgelast door de Regiosportdienst