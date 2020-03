Gemeente lanceert poster waarmee burgers kunnen aangeven of ze hulp nodig hebben of willen bieden Claudia Van den Houte

26 maart 2020

16u38 4 Haaltert De gemeente Haaltert lanceert een poster die burgers in coronatijden voor hun raam kunnen hangen.

De poster heeft twee kanten: de ene kant voor wie hulp nodig heeft, de andere kant voor wie hulp kan bieden. Haaltenaars kunnen hulp vragen of hulp bieden om boodschappen te doen, naar de post of de apotheker te gaan, de hond uit te laten of een luisterend oor te bieden. Inwoners kunnen de ingevulde poster voor hun raam hangen, zodat hun buren weten dat ze hulp kunnen gebruiken of dat ze klaarstaan om hulp te bieden. De Haaltenaars kunnen de poster vinden in het gemeentelijk infoblad van april, dat begin volgende week in de bus valt, of via www.haaltert.be/corona.

