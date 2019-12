Gemeente Haaltert zal NMBS verzoeken om stationsparkings gratis te houden en vraagt Aalst en Erpe-Mere mee te ondertekenen Claudia Van den Houte

20 december 2019

17u30 1 Haaltert De gemeente Haaltert zal de NMBS verzoeken om de stationsparkings van Haaltert en Ede gratis te houden en dus niet betalend te maken.

De Vlaams Belang-fractie had een motie voorgelegd op de gemeenteraad die eruit bestond dat het college van burgemeester en schepenen (CBS) aan de NMBS zou vragen om de invoering van betalend parkeren uit te stellen tot er een concreet masterplan voor beide stationsomgevingen is uitgewerkt. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) wees er nog eens op dat het gemeentebestuur in haar overleg met de NMBS altijd gevraagd heeft om de parkings gratis te houden en diende nog een verdergaander voorstel in. Zij stelde voor om niet te wachten op een masterplan en legde een amendement op tafel waarin de gemeenteraad het CBS de opdracht geeft om de NMBS te verzoeken het gratis parkeren te behouden voor onbepaalde tijd. Dat amendement werd unaniem goedgekeurd. Haaltert zal bovendien de stad Aalst en de gemeente Erpe-Mere vragen om het verzoek mee te ondertekenen.

De NMBS blijft voorlopig bij haar plannen. “Voor Haaltert en Ede is het nog steeds onze intentie om de parkings betalend te maken”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Dat doen we om de parkeerdruk aan te pakken. De treinreizigers moeten wel een klein bedrag betalen, maar ze zijn dan wel gegarandeerd zeker van een parkeerplek. Bovendien zien we dat door het betalend maken treinreizigers vaker met een ander vervoersmiddel dan de auto naar het station komen. Het betalend maken gaat wel gepaard met een uitbreiding van de fietsenstalling. We zijn hierover in overleg geweest met de gemeente en zullen ook blijven overleggen met de gemeente.”