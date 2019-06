Gemeente Haaltert wil onderzoek naar mogelijke aansluiting bij politiezone Erpe-Mere/Lede Claudia Van den Houte

Haaltert De gemeente Haaltert wil een financieel onderzoek naar een mogelijke aansluiting bij de politiezone van Erpe-Mere/Lede.

Dat bleek uit het antwoord van burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) op een vraag van gemeenteraadslid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang). Haaltert maakt momenteel deel uit van de politiezone Denderleeuw/Haaltert, met hoofdcommissariaat in de Vlamstraat in Denderhoutem. Haaltert draagt 45 procent van de dotatie, Denderleeuw 55 procent. Die verdeelsleutel lag in het verleden al onder vuur omdat er in Denderleeuw veel meer interventies zouden gebeuren. Vanuit de oppositie werd voor een verdeelsleutel van 40-60 geopperd. “Het was nochtans onder het bewind van Centrumlijst-Vld dat die verdeelsleutel werd overeengekomen”, zegt Baeyens.

De Spiegeleer stelde op de gemeenteraad dat de verdeelsleutel “vreemd in elkaar zit”, onder meer omdat de noden in Denderleeuw anders zijn. “Ons lijkt het opportuun om in de toekomst de piste te onderzoeken om bij een andere politiezone aan te sluiten”, aldus De Spiegeleer. Het gemeentebestuur blijkt daarvoor al initiatief te hebben genomen. “Je kan niet zomaar veranderen van politiezone en we sleuren die 45-55-verdeelsleutel al een tijdje mee, maar vorige week is er een schrijven vertrokken om een financieel onderzoek te kunnen starten om onder meer na te gaan wat de kostprijs zou zijn bij een aansluiting bij de politiezone Erpe-Mere/Lede. In het kader van de meerjarenplanning zal dit worden meegenomen”, stelt Baeyens.

Baeyens benadrukt dat de samenwerking met Denderleeuw zeer goed is. “We gaan gewoon ons vizier opentrekken en bekijken welke dienstverlening tegenover welke toelage staat. Het is een kwestie van goed omgaan met belastinggelden. We gaan die oefening ook voor de huidige politiezone met Denderleeuw maken. Misschien is er in het kader van schaalvergroting zelfs een politiezone Denderleeuw/Haaltert/Erpe-Mere/Lede mogelijk. In het najaar zullen we financieel uitsluitsel hebben. Het is de provinciegouverneur die finaal beslist.”