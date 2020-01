Gemeente gaat voor minder zwerfkatten en geeft opnieuw vijftig kattenbonnen weg Claudia Van den Houte

15u00 0 Haaltert De gemeente Haaltert geeft vanaf 3 februari opnieuw vijftig kattenbonnen weg. Daarmee kunnen inwoners hun kat gratis laten steriliseren of castreren.

De vijftig kattenbonnen die de gemeente weggeeft, hebben een waarde van 25 euro per bon. “Dankzij de kattenbonnen worden ongewenste nestjes kittens vermeden, maar het is ook verplicht om kittens te castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud zijn en voor ze verkocht of weggeven worden”, klinkt het. Daarom biedt de gemeente 50 gratis waardebonnen aan voor haar inwoners. Elk gezin kan een bon afhalen, zolang de voorraad strekt, bij de dienst Leefmilieu in het gemeentehuis, op vertoon van de identiteitskaart.

Het gemeentebestuur wil de populatie zwerfkatten verminderen. Wie zwerfkatten in de buurt heeft, kan via de dienst Leefmilieu ook vragen om kattenvangbakken te plaatsen. De zwerfkatten worden dan naar een dierenarts gebracht die de kat zal castreren of steriliseren. Zo wordt de uitbreiding van het aantal zwerfkatten beperkt. Na de ingreep worden ze terug geplaatst. In elke deelgemeente staat nu ook een kattenhok, waarin zwerfkatten kunnen schuilen. Ook werkt de gemeente samen met asielen en opvangplaatsen in de buurt.