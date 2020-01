Gemeente betaalde voorbije jaar 75.000 euro aan advocaatskosten Claudia Van den Houte

28 januari 2020

21u28 0 Haaltert De gemeente Haaltert heeft vorig jaar 75.000 euro aan advocaatskosten betaald.

Gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) kaartte de hoge kosten aan advocaten aan op de gemeenteraad. Ook de voorgaande jaren liepen de advocaatskosten van de gemeente hoog op, tot 68.000 euro per jaar. “Dat is een verhoging van 11 procent, ondanks dat er in 2019 geen onbestuurbaarheid was én ondanks er twee juristen werden aangeworven als gemeentelijk ambtenaar”, aldus Schelfhout. De hoge kosten zouden vaak te maken hebben met mensen die klachten indienen, zoals tegen de werken aan de muziekacademie.

“Er zijn veel zaken nog lopende, zoals de dossiers over het Sint-Goriksplein en de sporthal”, antwoordde Veerle Baeyens (N-VA). Ze wees er ook op dat een jurist pas in september werd aangesteld. “Een jurist kan ook niet gaan pleiten voor ons op de rechtbank.” Schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V): “Er is soms ook een terugverdieneffect, als de gemeente een zaak wint. Als je gevorderd wordt als gemeente, dan moet je een advocaat aanstellen.” Schelfhout vindt dat de gemeente te pas en te onpas beroep doet op advocaten, kosten waarvoor de belastingbetaler opdraait.

