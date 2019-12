Gehucht in Haaltert enkele uren afgesloten na gaslek in tank Koen Baten

02 december 2019

20u13 36 Haaltert In Ede, een gehucht van Haaltert, zijn enkele straten deze avond volledig afgesloten voor het verkeer nadat er een ventiel van een gastank was losgekomen en een hevige gasgeur verspreidde. Een bouwvallig muurtje was omver gevallen op de tank en vernielde het ventiel. “In een straal van honderd meter werden de bewoners uit voorzorg geëvacueerd", aldus burgemeester Veerle Baeyens.

Het incident deed zich voor in de Huytstraat in Ede rond 18.30 uur. Een hevige gasgeur hing er plots in de straten waardoor de brandweer verwittigd werd en ter plaatse kwamen. Door een ventiel dat afgebroken was van een gastank ontstond er hevige geurhinder, waardoor er begonnen werd met evacuaties. “De bewoners werden opgevangen in een zaal vlakbij en in veiligheid gebracht", zegt Baeyens. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon het ventiel weer afsluiten. De bewoners konden omstreeks 20.30 uur terug naar hun woningen en de avond verder zetten.