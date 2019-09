Geen leerkrachtentekort bij basisschool De Bloesem: vijf nieuwe leerkrachten aan de slag Claudia Van den Houte

16u42 5 Haaltert De eerste schoolweek is in basisschool De Bloesem in Kerksken gestart met heel wat nieuwe gezichten: liefst vijf nieuwe leerkrachten gingen er deze week aan de slag.

Voor Charlotte Goessens (20) uit Denderhoutem waren het haar allereerste dagen in het onderwijs. Ze studeerde eind juni af als leerkracht lager onderwijs en kon maandag onmiddellijk aan de slag in De Bloesem. “Ik was zeer zenuwachtig voor de eerste schooldag, ja”, vertelt ze. “Je komt direct voor een grote klas te staan en je kent de kinderen nog niet. Ik ben nog steeds bezig alle kinderen te leren kennen. Het is een grote aanpassing, je hebt veel verantwoordelijkheid. Het is best vermoeiend, maar ik doe het graag. Ik kreeg de microbe te pakken door mijn moeder, die ook leerkracht is. Zij geeft les in het zesde leerjaar.”

Charlotte is blij dat ze niet lang naar werk heeft moeten zoeken: “Alle medestudenten uit mijn klas zijn al aan het werk. Ik kreeg op mijn eindejaarsbarbecue te horen dat ik de job had.” Toch valt het volgens Dana Vanderpoorten, één van de andere nieuwe leerkrachten, wel mee met het leerkrachtentekort in het basisonderwijs: “Als lagere scholen een tekort aan leerkrachten hebben, dan gaat het meestal om vervangingen voor een maand of een week. Jonge leerkrachten willen zo’n korte vervangingen vaak niet doen omdat ze naar een vaste job op zoek zijn.” Janne Eelbode en Marjolien Van Geert vervangen dit - volledige - schooljaar een zwangere leerkracht in De Bloesem.