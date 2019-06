Garagist niet te spreken over wegversmalling vlak aan inrit: “Verkeer loopt nog meer in het honderd en ik kan mijn garage amper nog uit” Claudia Van den Houte

13 juni 2019

17u57 0 Haaltert Drie nieuwe rijbaanversmallingen op de Iddergemsesteenweg zorgen voor veel ongenoegen. Met de asverschuivingen wil de gemeente de straat veiliger maken, maar er klinkt veel kritiek. Garagist Gunther Eeman is niet te spreken over de wegvermalling die vlak aan zijn garage werd geplaatst. “Al het verkeer komt op één rijvak voor onze deur, terwijl er nu ‘s ochtends al een file staat en we tientallen keren per dag de baan op moeten.”

Door drie rijbaanversmallingen te laten plaatsen op de Iddergemsesteenweg in Denderhoutem hoopt de gemeente Haaltert de leefbaarheid in de straat te verbeteren en de snelheid er te verlagen. Het gaat om een proefproject van drie maanden dat nadien zal worden geëvalueerd. Op sociale media klinkt alvast heel wat kritiek op de nieuwe verkeerssituatie. “Heeft net het tegenovergestelde effect, nog snel gas bijgeven om de tegenligger voor te zijn...”, “Waar zijn ze toch mee bezig ?! Nog meer file s’morgens en s’ avonds, dat belooft” en “Onder het mom van veiligheid werd er zopas nog een groter gevaar gecreëerd. Het zal dan ook niet lang duren voor daar de eerste ongelukken gebeuren”, klinkt het onder meer.

Eén van de rijbaanversmallingen staat vlakbij de garage van Gunther Eeman. “Al het verkeer komt nu op één rijvak voor onze deur. De Iddergemsesteenweg is een drukke weg. Veel verkeer moet de straat door om de Expresweg op te rijden. ‘s Morgens staat er nu al vaak een file in de straat en raken we maar moeilijk weg. Dat zal door die betonblokken nog erger worden, want nu wordt het verkeer nog afgeremd ook. We moeten dagelijks wel 50 keer af en aan rijden. Ook stopt hier drie à vier keer per week een vrachtwagen om te leveren”, zegt Eeman.

“Er wordt inderdaad te snel gereden in de straat, maar dat kun je oplossen met meer flitscontroles. We merken trouwens dat de betonblokken de snelheid niet afremmen, want als er geen auto uit de tegenovergestelde richting komt, dan rijden de bestuurders ze gewoon voorbij, zonder op de gaspedaal te duwen. We betreuren dat er geen overleg is geweest met ons, de buurtbewoners. We kregen veertien dagen geleden alleen een brief in de bus met de beslissing”, aldus Eeman.

Buurtbewoner Patrick Van Weyenberg, die tijdens de vorige verkiezingen nog opkwam met zijn eenmanspartij, deelt die mening: “Dit is het toppunt van inspraak. Ik begrijp niet dat die rijbaanversmallingen geplaatst zijn zonder bevraging bij de buurt. Deze verkeerssituatie lijkt nergens op. Eén van de andere wegversmallingen werd aan een broodautomaat geplaatst, waar dagelijks mensen stoppen om een brood te halen. Dit is zeker niet verkeersveilig. Ik snap dat er iets moet worden gedaan aan de verkeersveiligheid, maar doe dan flitscontroles”, vindt ook Van Weyenberg.

De bevoegde schepen is voorlopig niet bereikbaar.