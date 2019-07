Frituur Terlicht schenkt vier citytrips weg met zomeractie voor achtjarig bestaan Claudia Van den Houte

19 juli 2019

09u52 50 Haaltert Frituur Terlicht in Kerksken viert haar achtjarig bestaan op 3 augustus met een zomeractie voor haar klanten.

Met de zomeractie zijn citytrips voor twee personen te winnen naar New York, Barcelona, Londen of Disneyland Parijs, inclusief transfers, overnachtingen, gids en meer. “Iedereen verdient het om een paar dagen weg te zijn van het drukke leven en te genieten in een mooie stad in het buitenland en de wereld te verkennen”, aldus uitbater Manu Geeroms. “We gaan één citytrip verloten via Facebook op vrijdag 2 augustus aan een persoon die onze berichten massaal deelt en leuk vindt en de andere drie citytrips worden verloot in onze frituur aan klanten die frietjes komen eten of afhalen. De actie wordt mee mogelijk gemaakt door Reizen De Bisschop uit Haaltert.”

De frituur op Terlicht 20 in Kerksken werd twee weken geleden trouwens in een nieuw kleedje gestoken.