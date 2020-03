Freddy Coppens (74) begraven in beperkte kring door coronavirus, familie plant later herdenkingsplechtigheid Koen Baten

24 maart 2020

15u36 6 Haaltert Freddy Coppens, de wielertoerist die vorige week maandag bij een verkeersongeval betrokken raakte in Denderhoutem en afgelopen vrijdag overleed, wordt deze week begraven. Door de maatregelen van het coronavirus zal dit gebeuren in beperkte kring. De familie zal waarschijnlijk wel nog een herdenkingsplechtigheid houden nadien voor iedereen die aanwezig wil zijn.

Het ongeval gebeurde vorige week maandag op de Vondelen in Denderhoutem. Freddy kwam toen bij een aanrijding met een personenwagen zwaar ten val en werd gereanimeerd ter plaatse. Later overleed hij toch aan zijn verwondingen.

Zijn zoon Sandro Coppens plaatste vorige week een pakkend eerbetoon op zijn Facebook na het overlijden van zijn vader. “Het is onbegrijpelijk hoe ze u weggerukt hebben uit ons leven", klonk het. “Ik heb niet eens afscheid kunnen nemen, geen knuffel of geen hand. Je zei dat je met de fiets ging rijden en je bent nooit meer teruggekomen, het is zo onwezenlijk. Je was zo een lieve, brave, fiere man die voor iedereen in de weer was en zeker voor mama. Ik beloof je een ding, Gianna, Axana, Kim, Luca en ik zullen goed voor mama (meme) zorgen. Papa ik hou van jou en zeg geen vaarwel maar tot weerziens. We gaan u enorm missen, jij was onze steun en toeverlaat en je zit voor altijd in ons hart", aldus Sandro.

Freddy was graag gezien en een bezige bij, hij was masseur bij KVK Ninove en leidde ook mee een wielerploeg. Dat hij nu begraven moet worden in intieme kring zal voor velen lastig zijn. Maar de familie voorziet een mooie herdenkingsplechtigheid in de Sint-Martinuskerk in Kerksken van zodra het mogelijk is.