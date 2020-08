Fontein vijver Warandepark werkt terug: Zuurstof voor vissen is verzekerd Claudia Van den Houte

11 augustus 2020

19u29 0 Haaltert De fontein in de vijver van het Warandepark werkt opnieuw, tot tevredenheid van enkele burgers die bezorgd waren over de vissen.

Er was eind juli ongerustheid ontstaan over de vissen in de vijver van het Warandepark in Haaltert, die boven water kwamen omdat ze te weinig zuurstof zouden krijgen. Voor de zekerheid kwam de brandweer diezelfde dag nog water bijpompen om de vissen extra zuurstof te geven. Patrick De Bundel, één van de inwoners die zich zorgen maakte, was tevreden dat de brandweer snel ter plaatse kwam, maar zei wel te hopen dat de pomp zo snel mogelijk zou worden herteld, zodat er weer zuurstof in het water kwam.

De gemeente Haaltert liet de fontein intussen herstellen. De Bundel is daar blij om: “Als het goed is, mag het ook gezegd worden”. Ook het gemeentebestuur zegt blij te zijn dat de fontein terug werkt.