Films voor eerste drive-in cinema in Haaltert zijn bekend Claudia Van den Houte

25 juni 2020

10u00 0 Haaltert De films die getoond zullen worden tijdens de eerste drive-in cinema zijn bekend.

De Haaltenaars konden via de Facebookpagina van de gemeente kiezen tussen verschillende films. Voor de namiddagvoorstelling werd gekozen voor ‘De Leeuwenkoning’ (2019). Die zal gespeeld worden om 16 uur. ‘s avonds om 21 uur zal ‘Torpedo’ (2019) te zien zijn. De films zijn gratis te bekijken op de parking van het voetbalterrein in Dreef in Haaltert, maar inschrijven is verplicht. Er is plaats voor honderd auto’s.

Eerder schreven we al dat de gemeente Haaltert voor het eerst een drive-in cinema organiseert op 12 juli, ter vervanging van de festiviteiten voor de Vlaamse feestdag, die werden afgelast door de coronacrisis. De drive-in cinema past binnen de coronamaatregelen: Iedereen blijft in zijn eigen bubbel in de auto. Wie iets nodig heeft of naar het toilet wil, kan dat met een vlaggetje laten weten aan de medewerkers. Zij loodsen je dan veilig over het terrein.

Het geluid van de films zal te beluisteren zijn via een FM-frequentie. De toeschouwers dienen hun autoradio af te stemmen op de aangegeven frequentie om het geluid van de film te horen. Er zijn ter plaatse ook popcorn en gekoelde dranken te koop.

Inschrijven is verplicht vóór 10 juli via www.haaltert.be/e-loket. Het terrein is toegankelijk vanaf 14 uur voor de film van 16 uur en vanaf 18 uur voor de film van 21 uur.