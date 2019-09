Fietsersbond vraagt aandacht voor veilige schoolomgevingen: “zorg voor meer fietsroutes en schoolstraten” Claudia Van den Houte

22 september 2019

19u51 0 Haaltert De Fietsersbond Haaltert heeft een fietsttocht gehouden langs alle scholen van Groot-Haaltert om meer aandacht vragen voor veilige schoolomgevingen en veilige fietsroutes.

“We zien dat weinig ouders in Haaltert hun kinderen naar school durven laten fietsen omdat ze het te gevaarlijk vinden”, vertelt Paul Braeckman, voorzitter van de Fietsersbond Haaltert. “Er is een verkeerschaos en er zijn weinig fietsroutes. Dat willen we veranderen. In de omliggende gemeenten zien we dat er fietsstraten of schoolstraten worden ingevoerd. In Haaltert plant het bestuur een eerste initiatief: uniforme schoolomgevingen. We zien dat als een eerste stap. We vragen nog meer initiatieven, zoals fietsstraten, schoolstraten en alternatieve routes voor fietsers, bijvoorbeeld tussen Haaltert en Heldergem.”