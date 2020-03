Fietser overleden na ongeval in Denderhoutem Koen Baten

20 maart 2020

19u21 31 Haaltert De wielertoerist die maandagavond bij een ongeval betrokken raakte in de Vondelen in Denderhoutem is vandaag overleden in het ziekenhuis. Hij raakte om een nog onbekende reden in aanrijding met een auto en werd ter plaatse gereanimeerd.

De man was geen onbekende in de omgeving. Hij was masseur bij het eerste elftal van KVK Ninove. Hij werd ter plaatse heel lang gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Hij had gebroken ruggenwervels en werd in een coma gehouden, maar overleefde het ongeval dus niet.

Hoe het ongeval kon gebeuren is nog altijd niet duidelijk.