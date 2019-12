Feestraad voert nieuwe regels in om driekoningenwedstrijd vlotter te laten lopen en maakt Turfboeren 2020 bekend Claudia Van den Houte

13 december 2019

15u43 0 Haaltert De Feestraad Atom voert enkele nieuwe regels in voor de driekoningenwedstrijd in Denderhoutem, ‘het Mekka van Driekoningen’. Zo zullen de groepen een vast traject opgelegd krijgen en wordt het aantal open huizen beperkt tot tien. De nieuwe regels moeten voorkomen dat de wedstrijd opnieuw uitloopt tot half vier ‘s nachts. Ook werd de Turfboer 2020 bekendgemaakt. Dit jaar zijn er twee Turfboeren: chocolatier Anton Van de Maele en schapenboer Laurens De Middeleer, finalist van onze HLN-wedstrijd ‘Het Streekproduct 2019'. De groep ‘Straffen Toebak’ beeldt de Drie Koningen 2020 uit.

Driekoningen is in Denderhoutem, dat zich het ‘Mekka van Driekoningen’ noemt, het grootste feest van het jaar. Elk jaar trekken verklede groepen langs verschillende ‘open huizen’ tijdens de grote driekoningenwedstrijd om er een nummertje te brengen, waarbij wordt gezongen, gedanst en wordt gelachen met de gebeurtenissen in het dorp het voorbije jaar. Dit jaar zijn er enkele nieuwe regels. Voor de jeugdgroepen verandert er weinig. “Het aantal open huizen blijft behouden op tien”, vertelt Patrick Van Weyenberg van de Koninklijke Feestraad Atom. “Er is wel een kleine aanpassing: de kleine groepen mogen uit maximaal zes personen bestaan in plaats van vier. Vanaf zeven personen ben je een grote groep.”

Meer dan vier uur wachten

Voor de volwassen groepen zijn er wel een aantal wijzigingen. “We hadden een aantal -weliswaar positieve- problemen. Zo zijn we tijdens de vorige wedstrijd als Feestraad pas om half vier ‘s nachts in zaal Hand in Hand geraakt voor de apotheose van de wedstrijd. Er waren vorige keer ook een aantal open huizen die om 22 uur nog geen enkele groep hadden gezien. Dat de mensen meer dan vier uur moeten wachten om een groep te zien, kan echt niet. Hierdoor heeft de toneelbond besloten om geen open huis meer open te houden op camping Reamerik. Hoewel er genoeg andere kandidaten waren, hebben wij besloten om het aantal huizen ook voor de volwassen groepen te beperken tot tien. Het is jammer, maar het is in ieders belang”, aldus Van Weyenberg.

Vast traject

“Daarnaast zal elke groep een vast traject opgelegd krijgen.” Voordien moesten de groepen elf open huizen doen, maar mochten ze zelf beslissen in welke volgorde ze de open huizen bezochten. Elke groep zal een stempelkaart meekrijgen, die ze in elk open huis zullen moeten laten afstempelen. “De acts van de groepen zijn ook beperkt tot maximaal 20 minuten. De wedstrijd eindigt om half één. Zo zorgen we ervoor dat iedereen om twee uur de nacht kan intrekken om te feesten. We willen hiermee waken over de organisatie van Driekoningen en ervoor zorgen dat het nog vele jaren kan meegaan.”

Twee Turfboeren

Elk jaar wordt er ook een Turfboer aangesteld. Dit jaar zijn dat er twee, net zoals enkele jaren geleden al eens gebeurde. De eerste Turfboer 2020 is chocolatier Anton Van de Maele. Hij liep stage bij de beste chocolatiers, heeft sinds 2017 een eigen zaak in de Nieuwstraat, stond al op Tomorrowland in Boom met zijn zelfgemaakte cuberdonpralines en staat al voor de tweede keer in de Gault & Millau-gids met de beste chocolatiers. “Dit is een leuk gevoel en fijn om naar uit te kijken met Driekoningen”, reageert Anton.

De tweede Turfboer 2020 is schapenboer Laurens De Middeleer van schapenmelkerij Bosschelle. Zijn Vlaamse schapenplattekaas werd de winnaar van onze HLN-wedstrijd ‘Het Streekproduct 2019' in de Denderstreek. Hij bereikte uiteindelijk de elfde plaats nationaal. Ook hij is heel blij met de titel van Turfboer: “Als je van Denderhoutem bent en ze vragen je dat, dan zeg je niet nee”, aldus Laurens. “Ik doe al van kinds af aan mee met de driekoningenwedstrijd, eerst bij de jeugdgroepen, daarna bij de volwassenen. Dit jaar zal ik Driekoningen eens op een andere manier beleven. Het is een mooie erkenning.”

Straffen Toebak

Het is dubbel prijs voor Laurens. Hij is immers lid van de groep ‘Straffen Toebak’, die deze editie de Drie Koningen mag uitbeelden. Dat was al bekend, want de groep won vorige keer voor de derde keer de wedstrijd. In 2018 haalden ze de niptste winst ooit, met een tiende van een punt verschil met ‘Afgetrentj’. Het voorbije jaar was het verschil groter.

Denderhoutem viert Driekoningen op zaterdag 11 januari 2020.