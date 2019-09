Feestraad Atom houdt rommel- en antiekmarkt met optredens Claudia Van den Houte

19 september 2019

15u39 0 Haaltert De Koninklijke Feestraad Atom organiseert op zaterdag 21 september een antiek-, boeren- en rommelmarkt in Denderhoutem.

Naast de rommel- en antiekkramen zijn er ook drank- en eetstanden. Vanaf 13 uur zijn er optredens van de Koninklijke Harmonie Moed & Volharding, turnclub Sint-Paulus, dansclub Movez, Tomi - bekend van ‘The Voice’ - en André Hazes-imitator ‘Nico Zingt Hazes’. De antiek-, boeren- en rommelmarkt vindt op zaterdag 21 augustus van 6 uur tot 18 uur plaats op en rond het Dorp in Denderhoutem. De toegang voor bezoekers is gratis. Vanaf 9 uur is het parcours verkeersvrij. Alle info en standprijzen via www.feestraad-atom.be.