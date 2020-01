FC Kerksken-clubicoon Marcel De Schrijver leerde honderden spelertjes eerste stapjes aan in voetbal Claudia Van den Houte

31 januari 2020

18u05 4 Haaltert Marcel De Schrijver (77) is het clubicoon van FC Kerksken, de club waar hij al 32 jaar actief is. Hij is één van de grondleggers en bezielers van de jeugdwerking en was er liefst 24 jaar jeugdtrainer. Honderden spelertjes uit Groot-Haaltert hebben hun eerste stappen in de voetbalwereld gezet met trainer Marcel.

Tot 2011 was Marcel jarenlang trainer van duiveltjes tot de miniemen en zorgde hij mee voor verschillende activiteiten die de club leefbaar moesten houden. Mede dankzij hem is de jeugdwerking gegroeid tot de huidige jeugdwerking met 192 aangesloten jeugdspelers. “Voetbal is altijd mijn passie geweest. Ik heb als jongeling bij verschillende clubs gevoetbald. In 1988 ging ik bij FC Kerksken aan de slag als jeugdtrainer. Dat heb ik altijd graag gedaan.”

“Elk kind is anders. Het ene kan tot tien tellen op een week tijd, het andere op een maand. Dat is in het voetbal ook zo. Voor mij was het altijd belangrijk dat alle kinderen erbij hoorden. Dat zeg ik nog altijd tegen de trainers van nu. Die kinderen waren echt mijn kinderen. Ik zag ze dan ook drie à vier keer per week. Ik heb vele bedankjes van ouders gekregen die me zeiden: ‘Je hebt mijn kind gemaakt tot wie het nu is’. Dat is fijn om te horen. Ik zie ook ouders die bij mij als kind nog hebben gevoetbald, nu hun eigen kinderen naar de voetbal komen brengen.”

Kind moet kind blijven

Marcel zag in al die jaren wel dingen veranderen. “Vroeger werden kinderen meestal gewoon door hun ouders afgezet. Nu zijn ouders meer aanwezig op trainingen. Vaak denken ze dat hun zoon de beste is. Kinderen komen ook niet meer met de fiets naar het voetbal, maar worden nu bijna allemaal met de auto gebracht. Daarnaast kunnen clubs geen goede voetballers meer houden. Ze worden weggeplukt door andere clubs. Je hebt dan als club vijf jaar met zo’n kleintje gewerkt en dan komt bijvoorbeeld iemand vanuit Aalst hem wegplukken. Dat is niet alleen voor ons jammer, maar ook voor het kindje zelf. Een kind moet kind blijven, vind ik. Hoeveel verdienen er later hun boterham met voetbal? Laat ze maar genieten van het voetbal en er vooral plezier van hebben. Al was ik ook wel fier dat andere clubs om onze spelers kwamen, maar de spelertjes die hier bleven, probeerde ik even goed te maken. Spelertjes die in een hoekje gingen kruipen, kon ik toch overtuigen om mee te doen. Ik deed er ook spelletjes mee, zoals kruiwagen rijden.”

Momenteel is Marcel nog steeds actief bij de club als terreinmedewerker en fluit hij op zaterdag nog graag een wedstrijdje van zijn poulains. “Ik ben hier bijna dagelijks. Ik zorg dat de terreinen er goed bijliggen, dat als er iets stuk is het wordt gerepareerd, dat de kleedkamers er proper bijliggen... Als mensen naar mijn echtgenote bellen en ik ben er niet, dan hoeven ze niet te vragen waar ik ben. Mijn echtgenote heeft me trouwens altijd gesteund in mijn passie en heeft er nooit een probleem van gemaakt.”

Vele vriendschappen

“Ik heb me altijd gewaardeerd gevoeld in de club en heb er vele vriendschappen aan overgehouden. In ons elftal van de U17 zitten er nu nog spelers die ik destijds heb getraind. Als ik spelers bezig zie van wie ik nog de schoentjes heb dichtgeknoopt, vind ik dat plezant.” Er waren uiteraard ook minder goede momenten. “We hebben vroeger nog in eerste provinciale gespeeld. Nu spelen we in vierde. Dat heeft me wel pijn gedaan.”

Het wordt steeds moeilijker om medewerkers zoals Marcel te vinden. “We zijn nu nog met zo'n drie à vier man die wekelijks komen om de terreinen en zo te verzorgen. We kunnen het daarmee oplossen en na ons zullen er wel weer anderen klaarstaan, maar het wordt moeilijker.” Vroeger waren er ook nog meer voetballende kinderen. “Ik raad ouders aan om hun kind naar het voetbal te sturen. Dat is niet alleen goed voor hun gezondheid - tegenwoordig zitten ze veel op hun gsm of voor een ander scherm -, maar ook voor hun karakter.”