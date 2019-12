Eerste ‘Winterse Lokaalmarkt’ met Haaltertse handelaars is groot succes Claudia Van den Houte

09 december 2019

12u08 1 Haaltert De allereerste ‘Winterse Lokaalmarkt’ van de nieuwe organisatie ‘Atom Verenigt’ was meer dan geslaagd. De organisatoren schatten dat er tussen de 600 en de 1.000 bezoekers waren.

De 500 briefjes die kans gaven op een cadeaubon, waren zondag al halverwege het evenement de deur uit. De Winterse Lokaalmarkt bracht zestien lokale handelaars uit Groot-Haaltert samen op één locatie, bij Keukens Plus in de Vlamstraat in Denderhoutem. “We hadden gehoopt op veel volk, maar zoveel is echt onverwacht. Dit geeft ons zin om een nieuwe editie op te bouwen”, zegt Kristof Chevalier, één van de organisatoren van Atom Verenigt. “Ik heb de bezoekers gezegd: ‘Als jullie beloven om terug te komen, dan zorgen wij voor een grotere locatie’”, vertelt Saartje Tembuyser van Atom Verenigt.

“We plannen om het evenement volgend jaar nog meer open te trekken, met nog meer standhouders. Nu hebben we standhouders moeten weigeren aangezien de ruimte beperkt was. Het is evenwel niet de bedoeling dat het té groot wordt, want wij zijn zelf handelaars die de lokaalmarkt tussendoor organiseren en het moet haalbaar blijven voor ons. Maar we zijn supertevreden over deze eerste editie”, besluit Saartje Tembuyser.

De gemeente Haaltert stelde op de Winterse Lokaalmarkt de nieuwe adviesraad Middenstand voor, die 100 euro aan Kadobonnen wegschonk, en lanceerde er haar promotionele kerstactie voor de lokale handel. Alle middenstanders werden uitgenodigd om het campagnebord op te hangen in hun zaak.