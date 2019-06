Eerste Haaltertse parkconcert lokt zo’n 500 toeschouwers: “Er komt zeker een tweede editie” Claudia Van den Houte

30 juni 2019

13u35 0 Haaltert Het eerste Haaltertse parkconcert zorgde afgelopen zaterdagavond voor heel wat ambiance op het plein aan het Warandepark.

In een aantal omliggende gemeentes bestond het al langer, maar afgelopen weekend kreeg ook Haaltert een eigen parkconcert. Onder meer Tomi, bekend als liveshow-finalist uit ‘The Voice’, Xzent en ‘Nico Zingt Hazes’ stonden op het podium. De hoofdact en afsluiter was ‘Idool’-winnaar Dean Dellanoit uit Geraardsbergen. Zo’n 500 toeschouwers kwamen een kijkje nemen op het Warandeplein. “Ik ben zeer tevreden”, reageert organisator Jeroen ‘Dj Franzke’ Wiggeleer. “Er is veel volk, er werd goed gedronken, gelachen en gebabbeld. We hadden ook het weer mee, gelukkig. Er komt volgend jaar zeker een tweede editie.”