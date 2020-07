Eerste drive-in cinema voor Vlaamse feestdag is succes Claudia Van den Houte

12 juli 2020

17u54 0 Haaltert Op de parking van het voetbalterrein op de Dreef heeft zondag voor het eerst een drive-in cinema plaatsgevonden.

De gemeente wou daarmee haar inwoners een alternatief bieden naar aanleiding van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Door de coronacrisis werden alle andere activiteiten afgelast, maar een drive-in cinema kon volledig coronaproof verlopen. De Haaltenaars konden zelf de film kiezen via een poll op de Facebookpagina van de gemeente. Ze kozen voor ‘De Leeuwenkoning’ om 16 uur en voor ‘Torpedo’ om 21 uur.

“De tickets voor de twee films waren op zes dagen tijd allemaal de deur uit”, vertelt schepen van Cultuur en Feestelijkheden Bart Ottoy (CD&V). “We hadden het aantal wagens beperkt tot 100 per film omdat de coronarichtlijnen op dat moment nog maximaal 200 toeschouwers toelieten. Voor ‘De Leeuwenkoning’ zijn er een tiental wagens niet komen opdagen, waarschijnlijk doordat de tickets gratis waren en door het goede weer. In veel auto’s zaten er twee of soms drie kinderen, dus er zullen in totaal meer dan 200 toeschouwers zijn geweest. We zijn heel tevreden en zullen misschien naar de toekomst toe bekijken of we nog eens een drive-in cinema kunnen organiseren, eventueel in samenwerking met een oldtimerclub.”

De toeschouwers konden het geluid van de film horen via een fm-frequentie op hun autoradio. De vzw Jeugd van Lut en Jan zorgden voor dranken, popcorn en chips en ‘Run 4 Jens’ verkocht snoepzakjes ten voordele van de Stichting tegen Kanker. “Een heel leuk initiatief”, vinden Bert De Roeck en Melissa De Craemer uit Haaltert, die samen met hun zoontjes Wout (5) en Dries (2) naar De Leeuwenkoning kwamen kijken, over de drive-in. “Het is ook een leuke film voor de kinderen. En ook de snoepjes vinden ze heel interessant”, lachen ze.