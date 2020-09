Een gewonde nadat vrachtwagen inrijdt op voorligger aan kruispunt op N45 Koen Baten

24 september 2020

12u06 2 Denderhoutem Op de N45 ter hoogte van het kruispunt met de Eigenstraat in Denderhoutem is een vrachtwagenbestuurder donderdagochtend ingereden op een bestelwagen die voor hem stond aan te schuiven aan de verkeerslichten. Een derde voertuig deelde ook nog in de brokken. Er viel een gewonde.

Het ongeval gebeurde iets voor 11 uur in de richting van Ninove. Enkele voertuigen stonden aan te schuiven aan de verkeerslichten toen een vrachtwagen om een nog onduidelijke reden inreed op een bestelwagen voor hem. Die kwam dwars op de weg te staan. Ook nog een ander voertuig deelde in de brokken en werd geraakt.

Een iemand werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is er niet erg aan toe. Alle drie de voertuigen liepen wel aanzienlijke schade op. Door het ongeval was er ook heel wat verkeershinder in de richting van Ninove en moest het verkeer over een rijstrook. Dit zorgde voor een file.

De brandweer kwam ook ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en de rijbaan weer vrij te maken.