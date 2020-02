Duivenliefhebber Marc De Vadder behaalde afgelopen jaar record van 87 eerste prijzen: “Slechts één keer in mijn leven op vakantie geweest, de rest ging naar mijn duiven” Claudia Van den Houte

07 februari 2020

21u06 0 Haaltert Marc De Vadder (67) uit Haaltert, al meer dan vijftig jaar duivenliefhebber in hart en nieren, heeft een topjaar achter de rug. Hij behaalde een record van liefst 87 eerste prijzen en werd provinciaal kampioen. “Al mijn tijd gaat naar mijn duiven”, vertelt hij.

Marc maakte als jonge snaak kennis met de duivensport via zijn peter Jozef. “Ik was het petekind van de broer van mijn vader, een vrijgezel, die ook duivenmelker was”, vertelt hij. “Als kind mocht ik hem meehelpen met het verzorgen van de duiven en ging ik mee naar het duivenlokaal om de duiven te helpen inkorven. Ik was zo fier als een gieter als ik dat mocht doen. Geleidelijk aan ben ik samen met hem beginnen spelen met de duiven. Dat ben ik blijven doen tot hij in 1992 overleed. Vanaf dan ben ik samen met mijn echtgenote in tandem beginnen spelen. Zij liet overdag de duiven los terwijl ik aan het werk was”, aldus Marc, die gepensioneerde postbediende is. “In 2016 is ook zij overleden. Sindsdien speel ik zelfstandig.”

Marc speelt al sinds zijn zestien jaar met de duiven. “Al mijn vrije tijd en mijn verlof ging naar de duiven. Ik ben maar één keer in mijn leven op reis geweest, op mijn achttiende. Ook uitslapen zit er niet meer in als je duivenmelker bent, want de duiven worden het best elke dag op hetzelfde tijdstip gevoederd. In de winter sta ik elke dag om 7 uur op, in de zomer om 5 of 6 uur om de duiven te verzorgen en te trainen.”

Provinciaal kampioen

Marc doet het al jarenlang goed op duivensportwedstrijden, maar het voorbije jaar was het hoogtepunt in zijn bestaan als duivenmelker. “Normaal speel ik elk jaar een 50-tal eerste prijzen. In 2019 heb ik echter 87 eerste prijzen gespeeld op vluchten van 58 km tot 865 km. Niemand uit heel de streek heeft me dat al voorgedaan.” Daarnaast werd hij ook provinciaal kampioen van Oost-Vlaanderen bij de jaarlingen (duiven van 1 jaar oud) en behaalde hij op het provinciaal kampioenschap ook nog top vijf-plaatsen in twee andere categorieën. “En dat terwijl de provincie Oost-Vlaanderen met 4.650 leden nog de grootste duivensportprovincie van het land is.”

De duivensport is wel niet meer zoals vroeger. “Er zijn weinig nieuwkomers, weinig jonge mensen. De meesten duivenmelkers zijn de zeventig voorbij. De dertigers kun je op één hand tellen. Jonge mensen zouden met drie of vier samen moeten spelen, zodat ze afwisselend eens weg of op verlof kunnen. Toch zal de duivensport mijn inziens nooit verdwijnen. Er is teveel geld mee gemoeid. Denk maar aan de duif Armando die voor meer dan een miljoen euro werd verkocht. Er zullen minder duivenmelkers zijn, maar de liefhebbers zullen wel met meer duiven spelen. Vroeger had een kleine duivenmelker een 30 tot 50-tal duiven, nu zo’n 100. Ikzelf heb ongeveer 250 duiven. In mijn straat waren er vroeger zeker tien duivenmelkers, nu ben ik nog de enige.”

Tot vijf uur ‘s ochtends dansen

Hij organiseerde vroeger ook het ‘Gemeentelijk Duivenkampioenschap Groot-Haaltert’ mee, dat in 2015 na 26 jaar werd stopgezet. “De gemeente begon moeilijk te doen over het drukwerk en er kwam organisatorisch ook wel wat bij kijken. En toen we ermee startten, waren er 300 deelnemers, dat laatste jaar nog 100.” Hij nam vorig jaar aan zo’n 120 wedstrijden deel. “Vroeger waren er veel meer kermiswedstrijden. Toen was de duivensport nog meer folklore en amusement. Nu is het duivenlokaal vaak een beetje een dode mus, terwijl we vroeger soms tot vijf uur ‘s ochtends op tafel stonden te dansen. Duivenmaatschappijen organiseren nu wel een souper op hun kampioenenvieringen.”

“Het mooiste aan de duivensport? Het moment dat de duiven tijdens een wedstrijd binnenvliegen. Als ze bijvoorbeeld vanuit Barcelona terugvliegen, kijk ik er al van 5 uur s’ morgens naar uit. Die spanning, daarvoor doe je het.”