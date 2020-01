Driekoningengroepen afwachtend tegenover nieuwe regels driekoningenwedstrijd, “maar we hebben er zin in” Claudia Van den Houte

07 januari 2020

20u43 0 Haaltert In het ‘Mekka van Driekoningen’ wordt er dit jaar met net iets meer spanning uitgekeken naar de driekoningenwedstrijd. De Feestraad Atom voerde namelijk enkele nieuwe regels in, waaronder een vast traject voor elke groep. Dat moet voorkomen dat de wedstrijd te lang uitloopt. De deelnemende groepen reageren afwachtend.

De Feestraad Atom maakte enkele weken geleden al bekend dat er enkele nieuwigheden worden ingevoerd voor de driekoningenwedstrijd. Driekoningen is in Denderhoutem, dat zich het ‘Mekka van Driekoningen’ noemt, het grootste feest van het jaar. Elk jaar trekken verklede groepen langs verschillende ‘open huizen’ tijdens de grote driekoningenwedstrijd om er een nummertje te brengen, waarbij wordt gezongen, gedanst en wordt gelachen met de gebeurtenissen in het dorp het voorbije jaar.

De belangrijkste verandering in de wedstrijd, is dat de deelnemende groepen een vast traject opgelegd krijgen. Voordien moesten de groepen elf open huizen doen, maar mochten ze zelf beslissen in welke volgorde ze de open huizen bezochten. Elke groep zal een stempelkaart meekrijgen, die ze in elk open huis zullen moeten laten afstempelen. Het aantal open huizen wordt ook beperkt tot tien. De Feestraad Atom wil daarmee voorkomen dat de wedstrijd te lang uitloopt en dat sommige open huizen uren moeten wachten om groepen te zien. Zo vond de apotheose van de wedstrijd vorig jaar pas om half vier ‘s nachts plaats.

Sceptisch

De groepen zelf reageren afwachtend en gemengd op de nieuwe regels. “We weten nog niet hoe het zal verlopen. We hebben ook ons traject nog niet gekregen”, zegt Griet De Coorde van ‘Oe zitnjt é?’. “Vorig jaar was het inderdaad niet te doen dat de wedstrijd zo laat geëindigd is. We staan er een beetje sceptisch tegenover, want als er met een vast traject wordt gewerkt, zal je op sommige plaatsen misschien niet meer binnen geraken wegens teveel volk om 23 uur. Het zal misschien wel beter zijn qua tijdsregeling. Het zal ook afhangen van het traject dat we krijgen. Maar we kijken er alleszins opnieuw naar uit.”

“Het zal moeilijk zijn voor de groepen om zich te houden aan het opgelegde traject”, denkt Koen Vijverman van de Bezze-Agers. “Ik begrijp wel dat er iets moest gedaan worden, want sommige open huizen moesten soms twee uur te wachten vooraleer er een groep langskwam, terwijl er aan anderen wel vier of vijf groepen tegelijk stonden. Iedereen gaat eerst naar de cafés, want hoe later het wordt, hoe meer volk in de cafés. Er waren veel klachten, dus er moest iets gebeuren. Het is spijtig dat de groepen een stuk vrijheid en traditie - wij startten altijd in café De Welkom - verliezen, maar ik begrijp het wel.”

Ik weet niet of dit de oplossing is, maar wij zullen ons best doen om ons aan het opgelegde traject houden.” Brigitte Van Den Eynde

“Cafés hebben inderdaad het probleem dat ze na 22 uur of 22.30 uur het volk niet meer buiten krijgen”, vertelt Brigitte Van Den Eynde van De Mottige Mirza’s. “Wij hebben ooit één keer onze act aan café Torenhof buiten moeten doen, omdat we niet meer binnen konden. De jury is toen ook buiten komen kijken. Wij nemen al elf jaar deel aan de wedstrijd en hebben altijd binnen de tijd, vóór half één, kunnen eindigen in het laatste open huis. Wij zullen ons dan ook ons best doen om ons aan het opgelegde traject houden. Ik weet niet of dit de oplossing is, maar als wij het kunnen, kan iedereen het”, aldus Brigitte.

We zullen proberen het traject te volgen, maar als we ergens te lang moeten wachten, gaan we gewoon naar een ander open huis” Johan Kiekens

“Ons maakt het niet uit, wij doen mee voor het plezier. We zullen proberen het traject te volgen, maar als we ergens te lang moeten wachten, gaan we gewoon naar een ander open huis”, zegt Johan Kiekens van ‘De ienige echte...’. “We zullen zien hoe het loopt. Als iedereen er zich aan houdt, kan het wel lukken.”

De inschrijvingen lopen volgens de Feestraad alvast goed. Er zijn nu al elf volwassen groepen en negen jeugdgroepen ingeschreven, meer dan vorig jaar op hetzelfde moment. Dit jaar zijn er twee Turfboeren: chocolatier Anton Van de Maele en schapenboer Laurens De Middeleer, finalist van onze HLN-wedstrijd ‘Het Streekproduct 2019’. De groep ‘Straffen Toebak’ beeldt de Drie Koningen 2020 uit. De driekoningenwedstrijd start zaterdag om 9 uur voor de jeugdgroepen en om 17.30 uur voor de volwassen groepen.