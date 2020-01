Driekoningenfeesten met jeneverworp en volksliederen Claudia Van den Houte

09 januari 2020

19u56 2 Haaltert Het Feestcomité Kerksken organiseert op vrijdag 10 januari haar driekoningenfeesten in Kerksken.

Het Feestcomité opent de feesten om 21 uur met volksliederen en gratis jenever aan het beeld van de Jeneverdrinker aan de kerk. Om 22 uur is er de jeneverworp op de parking van het Sint-Martinusheem/Korlick met als hoofdprijs een waardebon van 500 euro aangeboden door meubelen Lucas. Daarna wordt er verder feestgevierd in café t’ Horlogeken, café Korlick en het Sint-Martinusheem. Om middernacht vindt de prijsuitreiking plaats voor de mooist verklede groep in het Sint-Martinusheem. In ‘t Horlogeken zorgt dj Arsène voor de muziek en is er een gratis ontbijt, in café Korlick brengt dj Kenny ambiance en in het Sint-Martinusheem dj Ronny Van Vlaanderen. Afgelopen woensdag vonden de kinderdriekoningen al plaats in Kerksken.