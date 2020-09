Driekoningen in Denderhoutem afgelast door corona, wel alternatieve jeugdwedstrijd en idee van zomereditie Turfboerstoet gaat wel door in 2021 Claudia Van den Houte

19 september 2020

17u59 4 Haaltert Het ‘Mekka van Driekoningen’ moet het een jaar zonder zijn grootste feest stellen. Het driekoningenfeest in Denderhoutem wordt afgelast door de coronacrisis. De Turfboerstoet gaat voorlopig wel door in 2021. De Feestraad Atom plant een alternatieve jeugdwedstrijd rond Driekoningen en denkt na over een zomereditie, maar noemt dat op dit moment nog “utopisch en verre toekomstmuziek”.

“Voor de eerste keer in 53 jaar zal ons Driekoningen niet doorgaan op zaterdag 9 januari 2021", vertelt Patrick Van Weyenberg van de Koninklijk Feestraad Atom. Die zegt de beslissing te hebben genomen “na rijp beraad, overleg met de burgemeester, schepen van Feestelijkheden en na zelf zeer intenst nagedacht te hebben over een mogelijke organisatie of mogelijke alternatieven”.

Volgens de Feestraad is het gezien de coronamaatregelen niet mogelijk om het driekoningenfeest te laten doorgaan. “Wij als organisatie en alle deelnemers zouden constant in overtreding zijn met de geldende regels. We zitten met het probleem van de bubbels, het beperkt aantal mensen waarmee je de baan op mag, de mondmaskerplicht, de strenge regels voor de horeca enzovoort. Dat alles maakt dat wij het hele gebeuren, onze langste dag en nacht, niet kunnen organiseren zoals voorheen, niet ‘op z’n Atoms’. Het is echt met heel veel spijt in het hart maar we moeten realist zijn en aan ieders gezondheid denken.”

Alternatieve wedstrijd voor jeugd

De Feestraad is evenwel niet van plan om de jaarlijkse hoogdag in Denderhoutem zomaar te laten voorbijgaan. “Voor de jeugd zal er in samenwerking met basisscholen Molenveld en Sint-Aloysius een wedstrijd georganiseerd worden waarbij alle leerlingen een tekening of een kunstwerkje mogen maken over Driekoningen. Ze mogen ook een liedje maken, dat laten opnemen door hun ouders en doorsturen naar de Feestraad. Er zullen een aantal prijzen te winnen zijn. Daarover wordt er zeer binnenkort nog gecommuniceerd met beide scholen”, aldus Van Weyenberg.

De Feestraad zal in de week voor Driekoningen driekoningentaarten verkopen, waaronder één taart met de gouden boon. “Op de dag en avond van Driekoningen staat het natuurlijk iedereen vrij om zich te verkleden en te gaan starten, mits uiteraard de geldende regels te volgen.”

Nadenken over zomereditie Driekoningen

Net zoals de burgemeester van Aalst met het idee kwam van een zomercarnaval, heeft de Feestraad ook al gedacht aan een zomereditie van Driekoningen. “Wij hadden daarover al nagedacht lang voor de burgemeester van Aalst hiermee op de proppen kwam. Natuurlijk is dat op dit moment utopisch en verre toekomstmuziek.”

Wat voorlopig wel doorgaat volgend jaar, is de Turfboerstoet. Die zou normaal gezien dit jaar op pinksterzondag 31 mei door de straten van Denderhoutem zijn getrokken, maar de Feestraad besliste door de coronacrisis om de stoet uit te stellen. “De voorlopige datum die wordt vooropgesteld, is zondag 23 mei 2021, de zondag van Sinksen, waarop die normaal dit jaar had plaatsgevonden. Dat is echter onder sterk voorbehoud van de toestanden rond corona.” Dat geldt ook voor de jaarmarkt, die de Feestraad normaal op zaterdag 17 april zal organiseren.

Ook positieve gevolgen

Het verplaatsen van de Turfboerstoet en het aflassen van Driekoningen heeft voor sommigen ook positieve gevolgen. “De Turfboeren 2020, Anton Van de Maele en Laurens De Middeleer, zijn nog een jaar langer Turfboer - ook de eerste keer in de geschiedenis - en ook de Mottige Mirza’s, de winnaars van Driekoningen 2020, mogen hun titel nog een jaar langer dragen”, zegt Van Weyenberg. De Feestraad en de organisatie van de Turfboerstoet steunen, kan trouwens op zaterdag 17 oktober tijdens het afhaal-eetfestijn van de Koninklijke Feestraad in zaal Hand in Hand.